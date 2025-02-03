شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الغربي عن زيارة الشرع: المملكة تقود جهود تحقيق الاستقرار في سوريا والان نبدء بالتفاصيل



وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن صاحب السمو الملكي الأمير

أخبار متعلقة لمساعدة الشعب الفلسطيني.. الطائرة الإغاثية السعودية الـ 56 تصل العريش إتلاف أكثر من مليون كيلوجرام من الأغذية غير الصالحة خلال 2024 التحالفات السياسية السورية ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن اختيار الشرع السعودية كوجهة لأول رحلة خارجية له، تعكس التحولات في التحالفات السياسية السورية في ظل القيادة الجديدة للبلاد.

ولفتت الصحيفة إلى الدعم الذى أولته المملكة للحكومة السورية الجديدة، وسعيها إلى رفع العقوبات الغربية والأوروبية على سوريا.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن الشرع أشار إلى أهمية العلاقة مع المملكة، وقال في أول مقابلة حصرية له مع وسائل الإعلام العربية في ديسمبر الأول مع قناة العربية: "للسعودية دور كبير في مستقبل سوريا، وأنا فخور بكل ما فعلته لنا"، مستذكرا سنوات طفولته التي قضاها في الرياض قبل عودة عائلته إلى سوريا.

دعم السعودية لسوريا وذكرت الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" إن رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع، وصل إلى السعودية، الأحد، في أول رحلة دولية له منذ الإطاحة بالنظام السوري السابق في ديسمبر.

ونقلت الإذاعة تصريح الشرع بعد لقائه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة العربية السعودية ملتزمة بدعم سوريا في بناء مستقبلها.

وقال الشرع في بيان على تليجرام: "عقدنا اجتماعا مطولا شعرنا وسمعنا خلاله رغبة حقيقية في دعم سوريا في بناء مستقبلها". زيارة أحمد الشرع للسعودية ذكرت وكالة" فرانس 24" إن الرئيس السوري وصل إلى السعودية، في أول زيارة دولية له، تؤكد على الإلتزام السعودي بدعم سوريا في بناء مستقبلها.

وأوردت الوكالة تصريح الشرع في مقابلة مع قناة العربية السعودية في أواخر ديسمبر، أن المملكة "ستلعب بالتأكيد دورا مهما" في مستقبل سوريا، مسلطا الضوء على "فرصة عظيمة للاستثمار".

وقال الشرع للقناة إنه ولد في السعودية حيث كان يعمل والده، وإنه أمضى السنوات السبع الأولى من حياته هناك.

ونقلت الوكالة عن رابحة سيف علام، الخبيرة الإقليمية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، إن الرياض "تلعب دورا رئيسيا في إعادة دمج سوريا الجديدة في العالم العربي وعلى الساحة الدولية".

التعاون الإنساني والاقتصادي قالت صحيفة" الجارديان" البريطانية، إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، يوم الأحد في أول رحلة خارجية له كزعيم سوري، في إشارة إلى التحولات الكبرى الجارية في التحالفات الإقليمية.

ونقلت الصحيفة عن الشرع في بيان مكتوب، إنه ناقش مع سمو ولي العهد التعاون الإنساني والاقتصادي، فضلا عن "الخطط المستقبلية الواسعة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتعليم والصحة".

كما نقلت الصحيفة بيان وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الذي ذكر أن الجانبين ناقشا تحسين العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وقالت الصحيفة إن المملكة لعبت دورا رائدا في دعم القياة الجديدة في سوريا، حيث استضافت وزيري الخارجية والدفاع السوريين الجدد في أوائل يناير، واجتماعا للمسؤولين السوريين والعرب والغربيين في وقت لاحق من ذلك الشهر. أمن واستقرار سوريا قالت وكالة" أسوشيتدبرس" الأمريكية، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، التقي الرئيس السوري في مكتبه بالرياض، حيث أجريا مباحثات تناولت "سبل دعم أمن واستقرار سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن الشرع قوله، إن الجانبين "عملا على رفع مستوى التواصل والتعاون في كافة المجالات، وخاصة الإنسانية والاقتصادية".

ولفتت الوكالة إلى الدعم الذي توليه المملكة للقيادة الجديدة في سوريا، مشيرة إلى الزيارة التي أجراها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لدمشق في يناير، وقال إن الرياض "تشارك بنشاط في الحوار" لرفع العقوبات عن سوريا. الدمام - شريف احمد - ذكرت وسائل الإعلام الغربية، أن زيارة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، للمملكة العربية السعودية ، تؤكد قيادة المملكة جهود تحقيق الاستقرار في سوريا بعد رحيل نظام بشار الأسد.وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، استقبل الشرع في مكتبه بالرياض، حيث بحثا مستجدات الأحداث في سوريا، والسبل الرامية لدعم أمن واستقرار سوريا.وأضافت الصحيفة إن زيارة الشرع للمملكة، تؤشر إلى تحول في الديناميكيات الإقليمية مع احتضان المملكة العربية السعودية للسلطات السورية الجديدة على أمل تحقيق الاستقرار في الدولة الممزقة بعد رحيل الأسد.ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن اختيار الشرع السعودية كوجهة لأول رحلة خارجية له، تعكس التحولات في التحالفات السياسية السورية في ظل القيادة الجديدة للبلاد.ولفتت الصحيفة إلى الدعم الذى أولته المملكة للحكومة السورية الجديدة، وسعيها إلى رفع العقوبات الغربية والأوروبية على سوريا.وقالت الصحيفة الأمريكية، إن الشرع أشار إلى أهمية العلاقة مع المملكة، وقال في أول مقابلة حصرية له مع وسائل الإعلام العربية في ديسمبر الأول مع قناة العربية: "للسعودية دور كبير في مستقبل سوريا، وأنا فخور بكل ما فعلته لنا"، مستذكرا سنوات طفولته التي قضاها في الرياض قبل عودة عائلته إلى سوريا.وذكرت الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" إن رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع، وصل إلى السعودية، الأحد، في أول رحلة دولية له منذ الإطاحة بالنظام السوري السابق في ديسمبر.ونقلت الإذاعة تصريح الشرع بعد لقائه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة العربية السعودية ملتزمة بدعم سوريا في بناء مستقبلها.وقال الشرع في بيان على تليجرام: "عقدنا اجتماعا مطولا شعرنا وسمعنا خلاله رغبة حقيقية في دعم سوريا في بناء مستقبلها".ذكرت وكالة" فرانس 24" إن الرئيس السوري وصل إلى السعودية، في أول زيارة دولية له، تؤكد على الإلتزام السعودي بدعم سوريا في بناء مستقبلها.وأوردت الوكالة تصريح الشرع في مقابلة مع قناة العربية السعودية في أواخر ديسمبر، أن المملكة "ستلعب بالتأكيد دورا مهما" في مستقبل سوريا، مسلطا الضوء على "فرصة عظيمة للاستثمار".وقال الشرع للقناة إنه ولد في السعودية حيث كان يعمل والده، وإنه أمضى السنوات السبع الأولى من حياته هناك.ونقلت الوكالة عن رابحة سيف علام، الخبيرة الإقليمية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، إن الرياض "تلعب دورا رئيسيا في إعادة دمج سوريا الجديدة في العالم العربي وعلى الساحة الدولية".قالت صحيفة" الجارديان" البريطانية، إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، يوم الأحد في أول رحلة خارجية له كزعيم سوري، في إشارة إلى التحولات الكبرى الجارية في التحالفات الإقليمية.ونقلت الصحيفة عن الشرع في بيان مكتوب، إنه ناقش مع سمو ولي العهد التعاون الإنساني والاقتصادي، فضلا عن "الخطط المستقبلية الواسعة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتعليم والصحة".كما نقلت الصحيفة بيان وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الذي ذكر أن الجانبين ناقشا تحسين العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.وقالت الصحيفة إن المملكة لعبت دورا رائدا في دعم القياة الجديدة في سوريا، حيث استضافت وزيري الخارجية والدفاع السوريين الجدد في أوائل يناير، واجتماعا للمسؤولين السوريين والعرب والغربيين في وقت لاحق من ذلك الشهر.قالت وكالة" أسوشيتدبرس" الأمريكية، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، التقي الرئيس السوري في مكتبه بالرياض، حيث أجريا مباحثات تناولت "سبل دعم أمن واستقرار سوريا.ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن الشرع قوله، إن الجانبين "عملا على رفع مستوى التواصل والتعاون في كافة المجالات، وخاصة الإنسانية والاقتصادية".ولفتت الوكالة إلى الدعم الذي توليه المملكة للقيادة الجديدة في سوريا، مشيرة إلى الزيارة التي أجراها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لدمشق في يناير، وقال إن الرياض "تشارك بنشاط في الحوار" لرفع العقوبات عن سوريا.