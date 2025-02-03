شكرا لقرائتكم خبر عن لمساعدة الشعب الفلسطيني.. الطائرة الإغاثية السعودية الـ 56 تصل العريش والان نبدء بالتفاصيل

مساعدات سعودية لغزة

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 56، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع.وتحمل على متنها مواد إيوائية وغذائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.سبق ووصلت قوافل مساعدات سعودية جديدة محمّلة بالمستلزمات الطبية مقدمة من مركز الملك سلمان للمستشفيات والمراكز الصحية في جنوب قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.وتسلّم المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة المساعدات في غزة، وبدأ في توزيعها بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان وصولها إلى المستشفيات والمراكز الصحية التي تعاني من نقص حاد في الإمدادات الطبية نتيجة الأوضاع الراهنة.