شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف أكثر من مليون كيلوجرام من الأغذية غير الصالحة خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت جهود الرقابة الصحية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض خلال العام 2024 , عن إتلاف أكثر من 1.1 مليون كيلوجرام من اللحوم والخضروات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى إتلاف كامل لـ 5,291 رأسًا من الماشية بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

كما نُفذت عمليات إتلاف جزئي لـ 141,887 ذبيحة لوجود مخالفات صحية جزئية.

وتضمنت جهود فرع البيئة بالرياض، تجهيز أكثر من 2.2 مليون ذبيحة، ضمن الخطة التشغيلية لـ 62 مسلخًا في المنطقة؛ وذلك لضمان تطبيق المعايير الصحية والبيئية المعتمدة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الوزارة لتعزيز الرقابة على المسالخ والأسواق، وضمان سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.