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"الشورى" يوافق على مشروعات مذكرات تفاهم بين المملكة وعدة دول

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الدمام - شريف احمد - عقد مجلس الشورى اليوم, جلسته العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية التاسعة عشرة، وما جاء فيه من بنود، ووافق خلال هذه الجلسة على عدد من مشروعات مذكرات التفاهم والاتفاقيات, التي شملت مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية وهيئة تنظيم الاتصالات في جمهورية الهند.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية زامبيا في مجال السياحة.

مشروعات الاتفاقيات

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الجزائرية.
وضمن موضوعات مشروعات الاتفاقيات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة, وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

هيئة الزكاة

كما وافق على مشروع اتفاقية للاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ومصلحة الجمارك في جمهورية مصر العربية.
وخلال الجلسة استمع المجلس إلى عددٍ من التقارير التي قدمتها لجان مجلس الشورى المتخصصة بشأن عددٍ من الموضوعات.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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