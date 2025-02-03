شكرا لمتابعة خبر عن إقامة الحفل الختامي لمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن الأربعاء المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله -، يقام يوم الأربعاء 6 شعبان 1446هـ الموافق 5 فبراير 2025م، الحفل الختامي لمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في نسخته الثانية، في ميدان الجنادرية التاريخي بمدينة الرياض، بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن.

وبهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله -، على رعايته الكريمة للحفل الختامي لهذا الحدث المتميز، وحرصه واهتمامه الكبيرين بالقطاع الرياضي عامةً، ورياضة الهجن على وجه الخصوص، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، على دعمه وتحفيزه المستمر للقطاع الرياضي، ولهذه الرياضة العريقة التي تشكل أصالةً وعراقةً تاريخيةً لمملكتنا الحبيبة، وإرثاً يفاخر به كل الرياضيين ومحبي رياضة الهجن على وجه التحديد.

من جهته، قدَّم صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن، باسمه ونيابةً عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله -، على رعايته الكريمة لهذا الحدث الكبير، الذي يعد مصدر فخر واعتزاز لمحبي هذه الرياضة الأصيلة.

وتشهد هذه النسخة من المهرجان، إقامة 225 شوطاً، يشارك فيها أكثر من 2112 مالك هجن بعدد 7300 مطية، يتنافسون على جوائز مالية تتجاوز الـ70 مليون ريال، فيما بلغ عدد الدول المشاركة 16 دولة بما فيها المملكة العربية السعودية المستضيفة، وهي: الأردن، الكويت، قطر، الإمارات، البحرين، أمريكا، بولندا، الجزائر، فرنسا، الإمارات، اليمن، ألمانيا، عُمان، سويسرا، وبريطانيا.

ويحظى مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن باهتمام كبير، كونه من أكبر البطولات في رياضة الهجن وأبرزها، بما يتضمنه من منافسات قوية وحضور كبير وبارز لمحبي هذه الرياضة العريقة؛ الأمر الذي يجسّد مكانته المرموقة في بطولات رياضة الهجن على المستويات كافة؛ المحلية منها والإقليمية والدولية.