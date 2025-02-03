شكرا لمتابعة خبر عن الأمير فيصل بن تركي يكشف سبب تخليه عن الطيران وتوجه إلى إدارة الأعمال .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الأمير فيصل بن تركي سبب تخليه عن الطيران وتوجهه إلى إدارة الأعمال.

‎وقال الأمير فيصل بن تركي :”كان ودي أدخل القوات الجوية ولكن عملت عملية في أذني وهذا سبب أساسي إني ما قدرت أدخل القوات الجوية”.

‎وأضاف :”قررت إني أكمل دراستي في أمريكا، وكان يهمني موضوع التسويق وهذا تخصصي، وكانت تجذبني فكرة الماركتنج والتسويق، وقررت أخذ البكالوريوس فيها ولكن ما كان عندي فكرة إيش أبي أسوي بعدها”.

‎وأكمل :”لما خلصت البكالوريوس قررت أدخل جامعة سايز لم يتخرج منها إلا ثلاثة سعوديين، منهم الأمير بندر بن سلطان، ولما تخرجت بالماجستير قررت إني أدخل المجال الدبلوماسي وتعين في السفارة في واشنطن وبقيت فيها حتى خرجت من العمل الحكومي”.