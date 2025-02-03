شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس السوري يؤدي مناسك العمرة ويصلي داخل الكعبة المشرفة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى الرئيس السوري أحمد الشرع وحرمه، مناسك العمرة اليوم، وخلال زيارته فُتح له باب الكعبة المشرفة، ليصلي بداخلها.

جاء ذلك على خلفية زيارته الرسمية الأولى للمملكة، بعد توليه منصب رئيس الجمهورية السورية، في 29 يناير 2024.

والتقى الشرع في زيارته بمسو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء، حيث ناقشا مستجدات الأحداث في سوريا والسبل الرامية لدعم أمنها واستقرارها.

وتُعد زيارة الرئيس الشرع إلى المملكة خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيدًا على دعم المملكة لجهود استقرار سوريا وبناء مستقبلها.

اقرأ أيضا: