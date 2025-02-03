شكرا لمتابعة خبر عن تجمد المياه في القصيم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تسبب انخفاض درجات الحرارة الكبير، اليوم الاثنين، في تجمد المياه في القصيم.

وأظهر مقطع فيديو، تجمد المياه وتكون الثلوج بها بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير ، الباحة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق.

وأشارت إلى أنه يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتبوك خاصة الساحلية منها.