شكرا لمتابعة خبر عن المسند : في ⁧‫الرياض‬⁩ أقصى وقت لدخول صلاة الظهر 12:08 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، أن أبكر وقت لدخول صلاة الظهر خلال العام يكون قريبًا من الأسبوع الأول من نوفمبر .

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” أن أقصى وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام يكون في النصف الأول من شهر ⁧‫فبراير‬⁩، وبينهما حوالي نصف ساعة تقريباً.”

وأضاف:” في ⁧‫الرياض‬⁩ أقصى وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام وذلك في تمام الساعة 12:08 وفقاً لتقويم أم القرى وسيستمر بمشيئة الله تعالى حتى 19 فبراير.”

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