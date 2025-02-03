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شكرا لمتابعة خبر عن المسند : في الرياض أقصى وقت لدخول صلاة الظهر 12:08 والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، أن أبكر وقت لدخول صلاة الظهر خلال العام يكون قريبًا من الأسبوع الأول من نوفمبر .
وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” أن أقصى وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام يكون في النصف الأول من شهر فبراير، وبينهما حوالي نصف ساعة تقريباً.”
وأضاف:” في الرياض أقصى وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام وذلك في تمام الساعة 12:08 وفقاً لتقويم أم القرى وسيستمر بمشيئة الله تعالى حتى 19 فبراير.”
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