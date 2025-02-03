التزام طلاب الثانويات بالزي الوطني

مع دخول التوجيه بإلزام وزارة التعليم طلاب المدارس الثانوية الحكومية والأهلية بالتقيد بالزي الوطني حيز التطبيق، أمس، أظهر طلاب الثانويات التزاما بارتداء الثوب والشماغ، وتفاعلت إدارات المدارس والتعليم مع التوجيه بضرورة الاهتمام بقيم التعليم وتعزيز انتماء الطلاب الوطني.

وظهر طلاب الثانويات بالزي الوطني في المدارس، فيما حرصت إدارات التعليم والمدارس على توثيق التزام طلابها واستكمال اليوم الدراسي بالزي داخل المدرسة، وأبدى الطلاب تفاعلهم بارتداء الزي والحرص على الحضور مبكرا.

مواكبة التوجه

سبق إلزام وزارة التعليم للطلاب بالتقيد بالزي الوطني، قرارا شمل طلاب الجامعات بالمملكة، فيما أكدت الوزارة أنه امتثالًا للتوجهات الوطنية الهادفة إلى غرس المبادئ والقيم وتعزيز الانتماء الوطني ورفع الوعي بأهميته وتعظيم أثره لدى الشرائح المستهدفة، سعت إلى مواكبة هذا التوجه بما يعزز الولاء للقيادة، والانتماء، ويمثل الزي الوطني أحد أهم المظاهر التي تُشكّل هوية أي مجتمع، وكذلك امتدادًا للنهج المعمول به في المبادرات التي تطلقها حكومة المملكة وترسخ للهوية الوطنية، كجزء أصيل ضمن مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030. ويأتي اعتماد الزي الوطني السعودي في المدارس خطوة لتوثيق ارتباط أبنائنا بوطنهم وهويتهم السعودية الأصيلة.

البيئة التعليمية

أوضحت الوزارة أن الالتزام بضوابط الزي المدرسي والمظهر الخارجي للطلبة أثناء الدوام الرسمي سيكون جزءًا من البيئة التعليمية، مبينة أن هذا القرار ستصاحبه حملات تعريفية وبرامج توعوية تستهدف الطلاب وأولياء الأمور؛ لتعزيز فهم أهمية تطبيق الزي الوطني السعودي أثناء اليوم الدراسي ودوره في بناء الهوية الوطنية للأجيال القادمة.