السعودية | مجلس الشورى يعقد جلسته العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقد مجلس الشورى اليوم, جلسته العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية التاسعة عشرة، وما جاء فيه من بنود، ووافق خلال هذه الجلسة على عدد من مشروعات مذكرات التفاهم والاتفاقيات, التي شملت مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية وهيئة تنظيم الاتصالات في جمهورية الهند.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية زامبيا في مجال السياحة.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الجزائرية.

وضمن موضوعات مشروعات الاتفاقيات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة, وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

كما وافق على مشروع اتفاقية للاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ومصلحة الجمارك في جمهورية مصر العربية.

وخلال الجلسة استمع المجلس إلى عددٍ من التقارير التي قدمتها لجان مجلس الشورى المتخصصة بشأن عددٍ من الموضوعات.

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