السعودية | كمال عبده: السعودية تمتلك ثقلًا إقليميًا ودوليًا يجعلها الوجهة الأولى للرئيس السوري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف كمال عبده، عميد كلية العلوم السياسية بجامعة الشمال، أن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى السعودية، والتي تُعد أول زيارة خارجية له بعد توليه الرئاسة، تعكس تقدير القيادة السورية لمكانة المملكة السياسية ودورها المحوري على الساحة الدولية.

وأوضح عبده، في تصريحات صحفية ، أن الرئيس السوري كان قد صرّح في مقابلة مع صحيفة تركية قبل فترة بأنه سيختار السعودية أو تركيا كوجهة أولى بعد توليه الرئاسة. وجاءت زيارته إلى المملكة العربية السعودية تأكيدًا على تقديره للموقف السعودي الداعم لسوريا، لا سيما أن المملكة تُعد الدولة الأكثر تأثيرًا في المنطقة، وتمتلك ثقلًا في الملفات الإقليمية والدولية، فضلًا عن علاقاتها القوية مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ودول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف عميد كلية العلوم السياسية أن الثقة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية على الصعيدين…

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