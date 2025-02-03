السعودية | حساب المواطن يحذر: رفض الزيارة الميدانية قد يؤثر على الأهلية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن برنامج حساب المواطن عن تنفيذ زيارات ميدانية للأفراد المستقلين للتحقق من صحة البيانات وإثبات الاستقلالية، مشددًا على ضرورة تعاون المستفيدين لتجنب تأثير الأهلية.

وأوضح البرنامج أن رفض الزيارة قد يؤدي إلى استبعاد المستفيد من الدعم، مشيرًا إلى أن حالات رفض الزيارة تشمل عدم الرد على مركز الاتصال أو الرسائل النصية، أو تجاهل اتصالات الباحث الاجتماعي، أو عدم التواجد في المنزل أثناء موعد الزيارة، بالإضافة إلى تقديم بيانات غير صحيحة أو عدم التعاون خلال الزيارة.

ودعا حساب المواطن جميع المستفيدين إلى التجاوب مع الفرق الميدانية لضمان استمرار الدعم وفق الضوابط المعتمدة.

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