السعودية | أمير الرياض يرعى حفل المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشاريع البنية التحتية بالمنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان -

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في العاشر من فبراير 2025م، حفل مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض لاستعراض “المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشاريع البنية التحتية”، وسط حضور عددٍ من أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين ونخبة من الخبراء والمختصين، في القطاعين الحكومي والخاص محليًا ودوليًا.

وأوضح المركز، أن المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشاريع البنية التحتية، يعد من المشاريع الإستراتيجية التي تستهدف تنسيق وتخطيط مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض، إضافة إلى رفع مستوى الرقابة والامتثال والتنسيق في أعمال المشاريع المختلفة؛ مما يهدف إلى تعزيز جودة حياة سكان المنطقة وزوارها، ويعزز التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وبيّن أن المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشاريع البنية التحتية سيسهم في مواءمة المشاريع في المنطقة، إضافة إلى تقليل الآثار السلبية الناجمة عن تداخل الأعمال، بما في ذلك الحد من تكرار أعمال الحفر وتحسين آليات التنسيق بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن المشروع سيعتمد على استخدام البيانات والتقنيات الحديثة لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية.

ويأتي هذا المخطط الشامل التفصيلي في إطار جهود مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، الذي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء في يوليو 2023م؛ بهدف رفع كفاءة مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض، وتعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ المشاريع بشكل مستدام.

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