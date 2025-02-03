السعودية | “أمانة الشرقية” تُطلق 57 موقعًا استثماريًا غرب الدمام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية خلال الربع الرابع من العام 2024، 57 موقعًا استثماريًا للمستثمرين , وأصدرت 47 رخصة استثمارية في مختلف الأنشطة التجارية والاستثمارية, وزارت 521 منشأة تجارية واستثمارية في غرب مدينة الدمام.

وأوضحت الأمانة أن هذه المشاريع الاستثمارية تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار ودعم المشاريع التجارية والخدمية، بما يعكس نمو القطاع الاستثماري في غرب ال، مبينة أنها نفّذت جولات رقابية على كافة المنشآت الاستثمارية؛ لتقييم أوضاعها وضمان توافقها مع اللوائح والأنظمة البلدية.

وأكدت أن هذه الفرص الاستثمارية تمتاز بتنوع أنشطتها ومواقعها داخل الأحياء مع توفير مساحات كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومواقع استثمارية، تُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

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