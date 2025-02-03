شكرا لقرائتكم خبر عن تحت رعاية الملك.. الحفل الختامي لمهرجان خادم الحرمين للهجن الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام