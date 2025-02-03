شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام ورشة عمل متخصصة حول ترخيص مفاعلات البحوث النووية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مؤخراً ورشة عمل متخصصة حول ترخيص مفاعلات البحوث النووية، التي عُقدت بالتعاون مع مفوضية الرقابة النووية الأمريكية (USNRC).

وتهدف الورشة إلى تعزيز الخبرات وتبادل المعرفة بين المختصين في المجال النووي، بما يسهم في تطوير الإجراءات التنظيمية والرقابية الخاصة بترخيص وتشغيل مفاعلات البحوث النووية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.



أبرز التحديات



شملت الورشة مجموعة من الجلسات التفاعلية والمحاضرات المتخصصة التي قدمها خبراء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والمفوضية الأمريكية، حيث تم تسليط الضوء على أبرز التحديات والفرص المرتبطة بترخيص مفاعلات البحوث النووية، إلى جانب استعراض التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.



وفي إطار تعزيز التطبيق العملي، قام المشاركون بزيارة إلى المفاعل النووي البحثي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST)، حيث اطلعوا على أحدث التقنيات والأنظمة المستخدمة في تشغيل المفاعل، ودوره المحوري في دعم البحوث العلمية وتطوير القدرات الوطنية في المجال النووي.



أفضل الممارسات

وتأتي هذه الورشة ضمن إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لتعزيز الأطر التنظيمية والرقابية في المملكة، بما يتماشى مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، ويضمن الامتثال لأفضل الممارسات الدولية في ترخيص المرافق والأنشطة النووية.



وتؤكد الهيئة التزامها الدائم بتطوير التشريعات والأنظمة الداعمة لاستخدام آمن وسلمي للطاقة النووية، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز القدرات الوطنية في قطاع الطاقة النووية، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة تدعم الابتكار والتقدم في هذا المجال الحيوي.