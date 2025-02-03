شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك عبد العزيز تشارك في "جسر" بـ46 مقترح بحثي لطلبة الدراسات العليا والان نبدء بالتفاصيل

عرض ومناقشة البحوث المقدمة

جلسات حوارية متنوعة للمسارات البحثية

الدمام - شريف احمد - تشارك جامعة الملك عبدالعزيز في النسخة الثانية ب"جسر"؛ ملتقى التعاون بين الجامعات ومراكز التطوير والشركات الوطنية، الذي ينطلق أعماله يوم الأحد 2 فبراير في العاصمة الرياض، بوصفها شريكاً فاعلاً ب46 مقترحاً بحثياً إلى جانب عرض النتاج العلمي.وسيُعرض في الملتقى البحوث المقدَّمة ومناقشتها بين الهيئة والباحثين والشركات، ومن المتوقع أن ينتج عن هذه الأبحاث والمشروعات تطوير عددٍ من الأنظمة الدفاعية وتوطينها في المملكة.وأوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أمين نعمان، أنه تم قبول 46 مقترحاً بحثياً لدعم طلاب وطالبات دراسات عليا من كليات: الهندسة، العلوم، الحاسبات وتقنية المعلومات، قدمتها الجامعة للهيئة العامة للتطوير الدفاعي. إذ حظيت الجامعة بنسبة 51% من مجموع الدعم المقدم لكل جامعات المملكة.وبيّن أن مشاركة الجامعة الفاعلة في الملتقى هو ترسيخ لدور وحضور الجامعة في المشاركات والملتقيات على مستوى مشاريع الدراسات العليا، ونوعية اختياراتهم للموضوعات المهمة والمتقاطعة مع الأولويات الوطنية للمملكة، علاوةً على مشاركات ودعم في برامج البكالوريوس والأبحاث العلمية والمراكز البحثية والمعامل.وأشار الدكتور نعمان إلى أن الجامعة ستشارك بوفد من قيادي الجامعة وقطاع البحث والابتكار وطلبة الدراسات العليا ومشرفينهم في عدة مجالات بالملتقى، منها جلسات حوارية على أربعة مسارات بحثية مع الشركاء الاسترتيجين للهيئة العامة للتطوير الدفاعي، مثل الوزارات وهيئات البحث والابتكار والجامعات و المصانع العسكرية والقطاع الخاص، مع عرض 18 نقاشاً مع طلاب وطالبات الدكتوراه لجامعتنا والجامعات الأخرى المشاركة.كما سيتم تقديم وشرح 28 بوستر لطلاب وطالبات الماجستير لمعالي محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي والجهات المشاركة ، إلى جانب مشاركة أربعة باحثيين من الجامعة مع قطاعات الصناعات العسكرية بالمملكة في مجالات التقنية الحيوية والهندسية والذكاء الاصطناعي.