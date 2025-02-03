شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يتابع جهود جمعية "بشائر" للتوعية بأضرار المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

التوعية بأضرار المخدرات

اهتمام القيادة بمكافحة المخدرات

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتب سموّه بمقر المحافظة، اليوم الاثنين، رئيس مجلس إدارة جمعية التوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية "بشائر" في الأحساء، فهد بن خالد العرجي، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للجمعية.واستمع سموّه إلى شرح عن أبرز المبادرات والبرامج التوعوية والتأهيلية التي نفذتها الجمعية، والتي تستهدف فئات مختلفة من المجتمع لنشر الوعي حول أضرار المخدرات، والخطة الاستراتيجية للجمعية التي تمتد لأربع سنوات.بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية التي تهدف لتحقيق رؤيتها وأهدافها، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وتعزيز حصانة المجتمع ضد هذه الآفة.ونوه سموّه إلى حرص واهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله - التي تولي قضية مكافحة المخدرات أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن المملكة تعد من الدول الرائدة في هذا المجال بفضل رؤيتها الثاقبة وخططها المدروسة؛ التي تستهدف الحد من انتشار المخدرات وحماية الأجيال القادمة من تأثيراتها السلبية.وأضاف سموّه أن المملكة مستمرة في تعزيز جهودها التوعوية والتأهيلية، ودعم جميع المبادرات التي تساهم في محاربة المخدرات والحد من آثارها السلبية على المجتمع.وأشاد سموّه بجهود جمعية "بشائر" في تعزيز الوعي المجتمعي ومواكبة أهداف المملكة في مكافحة المخدرات، مشيرًا إلى أن الجمعية تكمل جهود رجال الأمن في الحفاظ على أمن المجتمع وحمايته من مخاطر المخدرات من خلال تكثيف حملات التوعية لكافة شرائح المجتمع، متمنيًا للجمعية وبرامجها المزيد من النجاح في تحقيق أهدافها.من جانبه، عبّر فهد العرجي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية عن شكرهم وامتنانهم لسمو محافظ الأحساء على دعمه المستمر واهتمامه بأنشطة الجمعية وخططها المستقبلية