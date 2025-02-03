السعودية | الرئيس السوري ووزير الخارجية أسعد الشيباني يصلان إلى جدة لأداء العمرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_العربية

غادر الرئيس السوري، أحمد الشرع العاصمة السعودية الرياض، التي تعد أول وجهة خارجية له منذ تنصيبه رئيساً لسوريا، ووصلا هو ووزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني إلى جدة، ليتوجها بعدها إلى مكة لأداء العمرة.

وقال الرئيس السوري، أحمد الشرع، إن الحكومة السورية عملت على رفع مستوى التواصل والتعاون مع السعودية في كل المجالات. وأضاف: “ناقشنا مع السعودية خططاً مستقبلية في مجالات الطاقة والتقنية والتعليم والصحة.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبل رئيس مجلس الوزراء السعودي، الرئيس السوري، أحمد الشرع، وأكدت السعودية استعدادها دعم نهوض سوريا، إذ جدد وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، أثناء زيارته إلى سوريا، دعم بلاده سيادة دمشق واستقلالها ووحدة أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري.

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