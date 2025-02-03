شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات الاجتماعية: 28 فبراير آخر يوم للاستفادة من إعفاء الغرامات والمخالفات والان نبدء بالتفاصيل

دعم القطاع الخاص

الدمام - شريف احمد - دعت التأمينات الاجتماعية أصحاب الأعمال والمنشآت المستهدفة إلى المسارعة بالاستفادة من مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات بنسبة 100%، حيث لم يتبقَّ سوى أيام قليلة على انتهاء المهلة المحددة للاستفادة منها.وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية على المنشآت وتعزيز التزامها التأميني، من خلال إعفائها بنسبة 100% من غرامات التأخير والمخالفات بشرط سداد الاشتراكات المستحقة عبر منصة "تأميناتي أعمال"؛ وتشمل المبادرة المنشآت التي لديها مديونيات مسجلة قبل تاريخ 3 مارس 2024.وتأتي المبادرة كجزء من جهود التأمينات الاجتماعية لدعم القطاع الخاص ومساعدته على تحسين أدائه؛ حيث شهدت المبادرة إقبالًا كبيرًا من المنشآت التي أسهمت من خلالها في تحسين أوضاعها التأمينية.وأكّدت التأمينات الاجتماعية حرصها على توعية أصحاب الأعمال بتفاصيل المبادرة وآليات الاستفادة منها، من خلال عقد ورش عمل متخصصة وتوفير الدعم اللازم عبر قنواتها المختلفة؛ كما شجعت المنشآت التي سبق لها الاستفادة من إعفاءات أو دخلت في برامج تقسيط على التقديم للاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء المهلة.يذكر أن مبادرة الإعفاء من الغرامات تُعد إحدى المبادرات التي اعتمدتها التأمينات الاجتماعية لدعم قطاع الأعمال، وتعزيز الالتزام التأميني للمنشآت.