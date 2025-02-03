اخبار السعوديه

فنانة تشكيلية تقدم تجربتها الفنية عبر 30 عملاً في معرض خاص .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

فنانة تشكيلية تقدم تجربتها الفنية عبر 30 عملاً في معرض خاص .. فيديو

شكرا لمتابعة خبر عن فنانة تشكيلية تقدم تجربتها الفنية عبر 30 عملاً في معرض خاص .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت مواطنة سعودية تدعي وفاء الشهراني، عن قصتها مع الفن التشكيلي وبدايتها، إلى جانب تجربتها الفنيه عبر 30 عملاً في معرض خاص.

وقالت الشهراني في حديثها لقناة العربية:” في البداية كنت أرسم على الورق وانتقلت للوحات ومن ثم الجدران”، لافتة أن هذه هي هوايتها منذ الصغر .

وأضافت :” أقمت معرضين تشكيلي باسمي ولكن هذا اسمه معرض ألما اللي هي “الروح ” باللغة الإسبانية وشاركت بـ 30 عمل تشكيلي .

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا