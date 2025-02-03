شكرا لمتابعة خبر عن فنانة تشكيلية تقدم تجربتها الفنية عبر 30 عملاً في معرض خاص .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت مواطنة سعودية تدعي وفاء الشهراني، عن قصتها مع الفن التشكيلي وبدايتها، إلى جانب تجربتها الفنيه عبر 30 عملاً في معرض خاص.

وقالت الشهراني في حديثها لقناة العربية:” في البداية كنت أرسم على الورق وانتقلت للوحات ومن ثم الجدران”، لافتة أن هذه هي هوايتها منذ الصغر .

وأضافت :” أقمت معرضين تشكيلي باسمي ولكن هذا اسمه معرض ألما اللي هي “الروح ” باللغة الإسبانية وشاركت بـ 30 عمل تشكيلي .