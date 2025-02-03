شكرا لمتابعة خبر عن آل زلفة: مررنا بظروف صعبة لإقناع المجتمع بقيادة المراة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبّر الباحث والمؤرخ السعودي محمد آل زلفة، عن رأيه في قيادة المرأة للسيارة في المملكة .

وقال ” زلفة ” في برنامج سؤال مباشر:” مررنا بظروف صعبة وكان المجتمع مقتنعًا بقيادة المرأة، لكنه لم يكن قادرًا على التعبير عن رأيه وبعدها تحول الحلم إلى حقيقة.

وأضاف:” استمر الأمر في مرحلة طويلة من الأخذ والعطاء ومرينا بظروف صعبة لأجل إقناع المجتمع بقياد المرأة للسيارة”، لافتًا أن الأغلبية حان مقتنعًا .