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آل زلفة: مررنا بظروف صعبة لإقناع المجتمع بقيادة المراة .. فيديو

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آل زلفة: مررنا بظروف صعبة لإقناع المجتمع بقيادة المراة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - عبّر الباحث والمؤرخ السعودي محمد آل زلفة، عن رأيه في قيادة المرأة للسيارة في المملكة .

وقال ” زلفة ” في برنامج سؤال مباشر:” مررنا بظروف صعبة وكان المجتمع مقتنعًا بقيادة المرأة، لكنه لم يكن قادرًا على التعبير عن رأيه وبعدها تحول الحلم إلى حقيقة.

وأضاف:” استمر الأمر في مرحلة طويلة من الأخذ والعطاء ومرينا بظروف صعبة لأجل إقناع المجتمع بقياد المرأة للسيارة”، لافتًا أن الأغلبية حان مقتنعًا .

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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