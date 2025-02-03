السعودية | صندوق التنمية الزراعية يُشارك في المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - صندوق التنمية الزراعية

الخليج 365 - متابعات

يُشارك صندوق التنمية الزراعية، في المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية في نسخته الرابعة، الذي ينظمه البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية في مدينة الرياض خلال الفترة 3 – 5 فبراير الجاري، تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وستكون مشاركة الصندوق من خلال جناح تعريفي يبرز دور الصندوق في تمويل مختلف أنشطة ومشاريع الثروة السمكية، التي تشمل المشاريع المتخصصة، إضافة إلى الصيادين الأفراد ضمن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، كذلك استعراض دور الصندوق بدعم استخدام التقنيات الحديثة في قطاع الاستزراع المائي.

ويأتي هذا المؤتمر والمعرض الدولي؛ بهدف تعزيز الشراكات الدولية ومناقشة تحديات الأمن الغذائي، واستدامة قطاع الثروة السمكية، بمشاركة 30 شركة عالمية و41 شركة محلية.

يُذكر أن صندوق التنمية الزراعية مول قطاع الأسماك خلال العام 2024 بحوالي 71 مليون ريال، شملت مشاريع الأسماك والروبيان وأسماك بيض الكافيار، بالإضافة إلى قوارب الصيد.

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