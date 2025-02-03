شكرا لقرائتكم خبر عن 19 ألف مشارك و553 متحدثًا في أكبر تجمع صيدلاني بالمملكة.. غداً والان نبدء بالتفاصيل



ويهدف اللقاء إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية من خلال تبادل المعرفة والخبرات، ومناقشة أحدث المستجدات في مجال الصيدلة، ودعم الابتكار في القطاع الصحي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية وتحقيق التكامل بين القطاعات الصيدلانية والتنظيمية والأكاديمية. منصة استراتيجية

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ويهدف اللقاء إلى دعم الابتكار في قطاع الصيدلة وتحفيز الكفاءات الوطنية من خلال تقديم برامج علمية متخصصة، تشمل ورش عمل تفاعلية، اجتماعات فردية مع الخبراء، ومسابقات مهنية تهدف إلى صقل المهارات وتعزيز تنافسية الكوادر الصيدلانية على المستوى المحلي والدولي. ورش متخصصة

وأضافت العنزان: "استقطب اللقاء أكثر من 19 ألف مشارك و553 متحدثًا و426 ورشة علمية متخصصة، مما يعكس حجم الاهتمام المتزايد بتطوير قطاع الصيدلة في المملكة.

كما يتيح الحدث فرصًا كبيرة لبناء الشراكات وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والممارسين الصحيين والقطاع الخاص، بهدف رفع جودة الخدمات الصيدلانية وتحقيق التكامل بين مخرجات التعليم والاحتياجات الفعلية لسوق العمل". تبادل المعرفة

أشارت العنزان إلى أن اللقاء يشهد حضور نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم، مما يعزز من فرص تبادل المعرفة والتجارب، ويضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال الابتكار الصيدلاني.

كما أكدت أن الجمعية الصيدلية السعودية ملتزمة بمواصلة تطوير برامجها العلمية والمهنية، ودعم كل الجهود التي تسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتعزيز بيئة البحث والتطوير في المجال الصيدلاني.

وختمت تصريحها بالقول: "نتطلع من خلال سيفا 2025 إلى أن يكون الحدث محطة رئيسية لتبادل الخبرات، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع الصيدلاني، والمساهمة في إعداد جيل جديد من المتخصصين القادرين على تحقيق الريادة في هذا المجال. نرحب بجميع المشاركين ونتمنى لهم تجربة علمية ومهنية ثرية تفتح لهم آفاقًا جديدة للنجاح والتطور". الدمام - شريف احمد - تحتضن مدينة محمد بن سلمان غير الربحية "مدينة مسك" خلال الفترة من يوم غداً 4 إلى 6 فبراير 2025، اللقاء السنوي للجمعية الصيدلية السعودية سيفا 2025 بنسخته الثامنة، الذي يعد أكبر تجمع مهني للصيادلة والممارسين الصحيين في المملكة العربية السعودية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها.ويهدف اللقاء إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية من خلال تبادل المعرفة والخبرات، ومناقشة أحدث المستجدات في مجال الصيدلة، ودعم الابتكار في القطاع الصحي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية وتحقيق التكامل بين القطاعات الصيدلانية والتنظيمية والأكاديمية.قالت رئيسة اللجنة المنظمة للقاء السنوي سيفا 2025، الدكتورة منى العنزان، لـ "اليوم": إن اللقاء السنوي للجمعية الصيدلية السعودية سيفا 2025 يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التواصل بين مختلف القطاعات الصيدلانية والصحية والتنظيمية، حيث يسهم في تطوير الممارسات المهنية والبحثية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.ويهدف اللقاء إلى دعم الابتكار في قطاع الصيدلة وتحفيز الكفاءات الوطنية من خلال تقديم برامج علمية متخصصة، تشمل ورش عمل تفاعلية، اجتماعات فردية مع الخبراء، ومسابقات مهنية تهدف إلى صقل المهارات وتعزيز تنافسية الكوادر الصيدلانية على المستوى المحلي والدولي.وأضافت العنزان: "استقطب اللقاء أكثر من 19 ألف مشارك و553 متحدثًا و426 ورشة علمية متخصصة، مما يعكس حجم الاهتمام المتزايد بتطوير قطاع الصيدلة في المملكة.كما يتيح الحدث فرصًا كبيرة لبناء الشراكات وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والممارسين الصحيين والقطاع الخاص، بهدف رفع جودة الخدمات الصيدلانية وتحقيق التكامل بين مخرجات التعليم والاحتياجات الفعلية لسوق العمل".أشارت العنزان إلى أن اللقاء يشهد حضور نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم، مما يعزز من فرص تبادل المعرفة والتجارب، ويضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال الابتكار الصيدلاني.كما أكدت أن الجمعية الصيدلية السعودية ملتزمة بمواصلة تطوير برامجها العلمية والمهنية، ودعم كل الجهود التي تسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتعزيز بيئة البحث والتطوير في المجال الصيدلاني.وختمت تصريحها بالقول: "نتطلع من خلال سيفا 2025 إلى أن يكون الحدث محطة رئيسية لتبادل الخبرات، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع الصيدلاني، والمساهمة في إعداد جيل جديد من المتخصصين القادرين على تحقيق الريادة في هذا المجال. نرحب بجميع المشاركين ونتمنى لهم تجربة علمية ومهنية ثرية تفتح لهم آفاقًا جديدة للنجاح والتطور".