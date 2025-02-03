شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الإسلامية للتجارة تطلق مبادرة لدعم وتطوير قطاع السياحة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.