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الغرفة الإسلامية للتجارة تطلق مبادرة لدعم وتطوير قطاع السياحة

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جعفر الصفار - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أطلقت الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية مبادرةً لإنشاء قاعدة بيانات شاملة وديناميكية في مجالات السياحة، وذلك بالتعاون مع مركز البحوث والمعلومات التابع للغرفة.

تنظيم القطاع السياحي بالدول الإسلامية

وأكدت الغرفة في تعميمٍ لاتحاد الغرف ، أن هذه المبادرة تهدف إلى جمع وتنظيم المعلومات والبيانات المتعلقة بالقطاع السياحي في الدول الإسلامية، مما يُسهم في توفير معلوماتٍ دقيقةٍ وحديثةٍ للمستثمرين وصُنّاع القرار والشركات السياحية.
وتتميز هذه القاعدة بكونها شاملة، حيث تغطي مختلف جوانب القطاع السياحي، بما في ذلك المعالم السياحية والخدمات والفعاليات والبنية التحتية، كما أنها ديناميكية حيث تُحدّث بشكلٍ مستمر لتعكس أحدث التطورات والبيانات في القطاع السياحي، وتُتاح للمستخدمين من خلال منصةٍ إلكترونيةٍ سهلة الاستخدام.

تعزيز التعاون في مجال السياحة

من المتوقع أن تُسهم هذه المبادرة في تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في مجال السياحة، وجذب الاستثمارات من خلال توفير معلوماتٍ دقيقةٍ للمستثمرين، وتحسين جودة الخدمات في القطاع السياحي، والترويج للوجهات السياحية في الدول الإسلامية.
ودعت الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية جميع الشركات السياحية في الدول الأعضاء إلى المساهمة في إنجاح هذه المبادرة من خلال توفير البيانات والمعلومات اللازمة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، ودعم النمو في مختلف القطاعات.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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