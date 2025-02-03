شكرا لقرائتكم خبر عن ضرورة مطابقة البيانات.. شروط "البلديات" للوحات الإعلانية بالمرافق الترفيهية والان نبدء بالتفاصيل

أهم ضوابط المراكز الترفيهية

تسلسل تصميم وتركيب اللوحات

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مجموعة من المتطلبات والشروط الخاصة باللوحات التجارية في المراكز الترفيهية ومدن الملاهي.وتهدف هذه المتطلبات إلى تنظيم المشهد الحضري وتحسين جودة تصميم اللوحات، بما يتماشى مع الهوية العمرانية للمدن والمناطق.وشددت الوزارة على ضرورة التزام المراكز الترفيهية ومدن الملاهي بالمتطلبات المحددة للوحات التجارية، والتي تشمل عدة جوانب.في مقدمتها، ضرورة مطابقة بيانات اللوحة التجارية لبيانات الترخيص الصادر للمنشأة. وأكدت على أهمية إزالة اللوحات التجارية وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بعد إلغاء الترخيص وتسليم الموقع.وأوضحت الوزارة تسلسل الأولويات الواجب اتباعها عند تصميم وتركيب اللوحات التجارية. ويبدأ هذا التسلسل بالكود العمراني أو الموجهات التصميمية للهويات العمرانية للمنطقة، ثم الدليل التنظيمي للوحات التفصيلي الصادر من الأمانة المعنية، وصولاً إلى الدليل الإرشادي للوحات التجارية الصادر من الوزارة.وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتطوير قطاع المرافق الترفيهية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، بما يضمن تجربة ممتعة وآمنة لجميع الزوار.