شكرا لمتابعة خبر عن الروقي يوضح بروتوكولات القصر الملكي وكيف يستقبل ضيوفه ويرتب أفراده في الجلسة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الإعلامي مالك الروقي عن بروتوكولات القصر الملكي السعودي، وكيف يستقبل ضيوفه ويرتب أفراده في الجلسة .

وقال الروقي خلال حديثه في برنامجه مالك بالطويلة :” كل أسرة ملكية في العالم لها عادات خاصة بها وبروتوكولاتها”، لافتًا أن خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان له علم خاص به دائمًا يوضع خلف ظهره .

وأوضح الروقي أن البشت يعتبر حالة خاصة داخل القصر الملكي، وإذا أقيمت الصلاة داخل القصر يوم الجمعة، الجميع يرتدي البشت الأبيض، وذلك بسبب مدلولاته الرمزية .

وأشار إلى أنه تم توزيع ألوان البشت على الأيام، فمثل ما يقول خبراء البروتوكول :” اللون الأبيض يلبس يوم الجمعة والأيام الفضيلة والأعياد، بينما يوم السبت يلبس البشت الأشقر، والأحد يخصص بالبشت الليموني، والاثنين للعود، والثلاثاء للون الأسود، والأربعاء للون الأعشم .

وأفاد الروقي بأن احترام عامل السن في الأسرة الملكية يلعب دورًا كبيرًا في تشكيل عاداتهم وتقاليدهم الملكية، مُشيرًا إلى أن البروتوكول السعودي يرتب صفوف الأمراء الأكبر سنًا فالأكبر .