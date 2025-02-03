شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: يسمى هذا الأسبوع بزرة الست لأن جميع المحاصيل فيه تكون ذات جودة عالية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الفلكي خالد الزعاق سبب تسمية هذا الأسبوع من السنة ” ببزرة الست ” .

وقال الزعاق :”هذا الأسبوع هو الأوحد في السنة الصالح لزراعة جميع المحاصيل ، شتوية كانت أو صيفية والعامة يسمونها بذرة الست لأن مدتها ٦ أيام وجميع محاصيلها

تكون ذات جودة عالية “.

وأضاف “الزراعة تنقسم إلى ثلاث أقسام ، زراعة شتوية في موسم الخريف ،زراعة صيفية في موسم الربيع ، أما الغرس فلا يكون إلا في نجمه”٠