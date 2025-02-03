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الزعاق: يسمى هذا الأسبوع بزرة الست لأن جميع المحاصيل فيه تكون ذات جودة عالية .. فيديو

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الزعاق: يسمى هذا الأسبوع بزرة الست لأن جميع المحاصيل فيه تكون ذات جودة عالية .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف الفلكي خالد الزعاق سبب تسمية هذا الأسبوع من السنة ” ببزرة الست ” .

وقال الزعاق :”هذا الأسبوع هو الأوحد في السنة الصالح لزراعة جميع المحاصيل ، شتوية كانت أو صيفية والعامة يسمونها بذرة الست لأن مدتها ٦ أيام وجميع محاصيلها
تكون ذات جودة عالية “.

وأضاف “الزراعة تنقسم إلى ثلاث أقسام ، زراعة شتوية في موسم الخريف ،زراعة صيفية في موسم الربيع ، أما الغرس فلا يكون إلا في نجمه”٠

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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