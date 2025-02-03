السعودية | طقس فجر الإثنين.. “الحصيني”: أجواء باردة جداً ودرجات حرارة متدنية في مناطق عدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض قال الباحث في الطقس عضو لجنة التسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ إن أجواء المملكة، فجر اليوم الإثنين، شهدت انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة، حيث تراوحت الأجواء بين الباردة والباردة جداً على معظم مناطق الجزيرة العربية.

وأضاف، أن بيانات موقع “meteologix” سجّلت أدنى درجات الحرارة عند 3 درجات مئوية في أربع مدن، وهي: طريف والقريات وسكاكا وحائل، وذلك لأول مرة منذ دخول الشتاء. كما سجّلت العاصمة الرياض 7 درجات مئوية فجر اليوم.

وأشار إلى أن أجواء الساحلَيْن الجنوبي والأوسط للبحر الأحمر كانت معتدلة، بينما شهدت الخليج 365 الشمالية والغربية تكوُّن السحب، في ظل استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على أجواء المملكة.

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