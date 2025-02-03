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بنك التنمية الاجتماعية يُطلق منصة رقمية جديدة لدعم الأسر المنتجة

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أهوان الأسمري - الدمام 0 تبليغ

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  • بنك التنمية الاجتماعية يُطلق منصة رقمية جديدة لدعم الأسر المنتجة 2/2

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الدمام - شريف احمد - أطلق بنك التنمية الاجتماعية منصة التقييم الذاتي، لوسطاء التمويل من القطاع غير الربحي الحاصلين على محافظ تمويلية، وذلك بهدف رفع كفاءة عملهم وتيسير تقييم أدائهم في إدارة المحافظ التمويلية وتسهيل متابعتها.

تمويل مشاريع الأسر المنتجة

وتُعد المنصة الجديدة منصة إلكترونية تُمكّن وسطاء التمويل من القطاع غير الربحي، من تقييم أدائهم في إدارة المحافظ التمويلية المعتمدة من البنك، والمخصصة لتمويل مشاريع الأسر المنتجة، مع تقديمها للتوصيات اللازمة لتحسين الأداء.

وتهدف المنصة إلى متابعة الأداء وتقديم التوصيات ومراقبة تنفيذها، إلى جانب تعزيز الشفافية في تقييم أداء وسطاء التمويل، وتقليل المخاطر وتحسين كفاءة أداء المحافظ.

دعم قطاع التمويل غير الربحي

وتأتي هذه الخطوة من بنك التنمية الاجتماعية في إطار جهوده الحثيثة لدعم وتطوير قطاع التمويل غير الربحي، وتمكينه من تقديم خدمات تمويلية فعّالة للأسر المنتجة، حيث تُعد المنصة أداة هامة لتقييم الأداء وتحسينه باستمرار، مما يُساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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