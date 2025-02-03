شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التنمية الاجتماعية يُطلق منصة رقمية جديدة لدعم الأسر المنتجة والان نبدء بالتفاصيل

تمويل مشاريع الأسر المنتجة

دعم قطاع التمويل غير الربحي

الدمام - شريف احمد - أطلق بنك التنمية الاجتماعية منصة التقييم الذاتي، لوسطاء التمويل من القطاع غير الربحي الحاصلين على محافظ تمويلية، وذلك بهدف رفع كفاءة عملهم وتيسير تقييم أدائهم في إدارة المحافظ التمويلية وتسهيل متابعتها.وتُعد المنصة الجديدة منصة إلكترونية تُمكّن وسطاء التمويل من القطاع غير الربحي، من تقييم أدائهم في إدارة المحافظ التمويلية المعتمدة من البنك، والمخصصة لتمويل مشاريع الأسر المنتجة، مع تقديمها للتوصيات اللازمة لتحسين الأداء.وتهدف المنصة إلى متابعة الأداء وتقديم التوصيات ومراقبة تنفيذها، إلى جانب تعزيز الشفافية في تقييم أداء وسطاء التمويل، وتقليل المخاطر وتحسين كفاءة أداء المحافظ.وتأتي هذه الخطوة من بنك التنمية الاجتماعية في إطار جهوده الحثيثة لدعم وتطوير قطاع التمويل غير الربحي، وتمكينه من تقديم خدمات تمويلية فعّالة للأسر المنتجة، حيث تُعد المنصة أداة هامة لتقييم الأداء وتحسينه باستمرار، مما يُساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.