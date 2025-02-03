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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التنمية الاجتماعية يُطلق منصة رقمية جديدة لدعم الأسر المنتجة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلق بنك التنمية الاجتماعية منصة التقييم الذاتي، لوسطاء التمويل من القطاع غير الربحي الحاصلين على محافظ تمويلية، وذلك بهدف رفع كفاءة عملهم وتيسير تقييم أدائهم في إدارة المحافظ التمويلية وتسهيل متابعتها.
وتهدف المنصة إلى متابعة الأداء وتقديم التوصيات ومراقبة تنفيذها، إلى جانب تعزيز الشفافية في تقييم أداء وسطاء التمويل، وتقليل المخاطر وتحسين كفاءة أداء المحافظ.
تمويل مشاريع الأسر المنتجةوتُعد المنصة الجديدة منصة إلكترونية تُمكّن وسطاء التمويل من القطاع غير الربحي، من تقييم أدائهم في إدارة المحافظ التمويلية المعتمدة من البنك، والمخصصة لتمويل مشاريع الأسر المنتجة، مع تقديمها للتوصيات اللازمة لتحسين الأداء.
وتهدف المنصة إلى متابعة الأداء وتقديم التوصيات ومراقبة تنفيذها، إلى جانب تعزيز الشفافية في تقييم أداء وسطاء التمويل، وتقليل المخاطر وتحسين كفاءة أداء المحافظ.