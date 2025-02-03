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تجمع مكة.. 1.9 مليون مستفيد من برنامج "طبيب لكل أسرة" بمراكز الرعاية الأولية

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عبدالعزيز العمري - مكة المكرمة 0 تبليغ

  • تجمع مكة.. 1.9 مليون مستفيد من برنامج "طبيب لكل أسرة" بمراكز الرعاية الأولية 1/2
  • تجمع مكة.. 1.9 مليون مستفيد من برنامج "طبيب لكل أسرة" بمراكز الرعاية الأولية 2/2

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الدمام - شريف احمد - قدّم برنامج "طبيب لكل أسرة" بمراكز الرعاية الصحية الأولية في تجمع مكة المكرمة الصحي خدماته الصحية والعلاجية والوقائية والتثقيفية لأكثر من 1.9 مليون مستفيد، عبر 324 فريقًا طبيًا يضم 339 طبيبًا و295 ممرضًا، مقدّمين خدماتهم بشكل حضوري وافتراضي.

خدمات الرسائل الصحية

كما استفاد 1.7 مليون شخص من الرسائل الصحية التوعوية عبر التواصل مع الفرق الطبية، وذلك ضمن تفعيل البرنامج في 107 مراكز صحية بمكة المكرمة والقنفذة.

وأكد تجمع مكة الصحي استمراره في تطوير البرنامج لضمان وصول الخدمات الصحية لجميع المستفيدين بجودة عالية، تحقيقًا لمستهدفات التحول الصحي وتعزيز صحة المجتمع.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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