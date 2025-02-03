شكرا لمتابعة خبر عن شاعر سعودي يرحب بالرئيس السوري ⁧‫أحمد الشرع‬⁩ على طريقته الخاصة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رحب الشاعر السعودي عشق بن محمد بن سعيدان بالرئيس السوري أحمد الشرع على طريقته الخاصة، بعد توليه رئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

وعبّر بن سعيدان عن سعادته بتولي ” الشرع” بأبيات شعرية رائعة، قائلاً:” مرحبًا بزعيم الشام ونجلها عدد ما لاح نجمٌ أو بدا رياضُ المجد صدحت ورحبت، فاستجاب العُربُ صوتًا وصدى .”

وأضاف:” أهلا وسهلاً من القلب وقيل أن ما يخرج من القلب يدخل القلب وهذي مشاعرنا الصادقة تجاه الأشقاء في الجمهورية العربية السورية.”

وكانت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، المؤلفة من فصائل المعارضة المسلحة التي أطاحت بنظام بشار الأسد، قد أعلنت تولي أحمد الشرع رئاسة البلاد وتمثيلها رسمياً خلال “المرحلة الانتقالية”.

اقرأ أيضًا :