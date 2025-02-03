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شاعر سعودي يرحب بالرئيس السوري ⁧‫أحمد الشرع‬⁩ على طريقته الخاصة .. فيديو

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  • شاعر سعودي يرحب بالرئيس السوري ⁧‫أحمد الشرع‬⁩ على طريقته الخاصة .. فيديو 1/2
  • شاعر سعودي يرحب بالرئيس السوري ⁧‫أحمد الشرع‬⁩ على طريقته الخاصة .. فيديو 2/2

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الرياض - علي القحطاني - رحب الشاعر السعودي عشق بن محمد بن سعيدان بالرئيس السوري أحمد الشرع على طريقته الخاصة، بعد توليه رئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

وعبّر بن سعيدان عن سعادته بتولي ” الشرع” بأبيات شعرية رائعة، قائلاً:” مرحبًا بزعيم الشام ونجلها عدد ما لاح نجمٌ أو بدا رياضُ المجد صدحت ورحبت، فاستجاب العُربُ صوتًا وصدى .”

وأضاف:” أهلا وسهلاً من القلب وقيل أن ما يخرج من القلب يدخل القلب وهذي مشاعرنا الصادقة تجاه الأشقاء في الجمهورية العربية السورية.”

وكانت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، المؤلفة من فصائل المعارضة المسلحة التي أطاحت بنظام بشار الأسد، قد أعلنت تولي أحمد الشرع رئاسة البلاد وتمثيلها رسمياً خلال “المرحلة الانتقالية”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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