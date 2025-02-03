شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال ورم سرطاني ضخم من بطن مريضة بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن الفريق الطبي المتخصص في جراحة الأورام بمركز الأمير فيصل بن بندر للأورام بالقصيم أحد مكونات تجمع القصيم الصحي من إجراء عملية جراحية معقدة ونوعية لاستئصال كتلة سرطانية كبيرة تزن 8 كيلوجرامات، امتدت عبر كامل البطن، لمريضة كانت تعاني من صعوبة بالغة جدًا في التنفس والحركة، إضافة إلى آلام شديدة في البطن.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريضة خضعت لسلسلة من الفحوصات الطبية، شملت التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير الطبقي، بالإضافة إلى التحاليل المخبرية التي كشفت عن وجود كتلة ضخمة منتشرة في البطن، مع ارتفاع ملحوظ في مؤشرات الأورام في الدم.



تدخل جراحي عاجل

وأفاد بأنه بعد مراجعة الفريق الطبي لكافة الفحوصات في مجلس الأورام المتخصص بالمركز ومناقشة حالتها، تقرر إجراء تدخل جراحي عاجل. وخضعت المريضة لعملية جراحية معقدة استغرقت نحو سبع ساعات، جرى خلالها استكشاف البطن جراحيًا، وتمكن الفريق من استئصال نحو 8 كغم من الأورام، بالإضافة إلى استئصال الغشاء البريتوني بالكامل، واستئصال جزئي للحجاب الحاجز الأيمن، وتركيب أنبوب صدري، إلى جانب استئصال الرحم والمبايض والزائدة الدودية وأجزاء من الأمعاء.



وعقب الجراحة، نُقلت المريضة إلى العناية المركزة تحت متابعة طبية مكثفة، حيث أظهرت نتائج التحليل الباثولوجي أن الورم من نوع Pseudomyxoma Peritonei "الورم المخاطي في الغشاء البريتوني"، كما أكدت النتائج استئصال الورم بالكامل، تحت إشراف الدكتور طارق دمق، المتخصص في جراحة الأورام المتقدمة.

وتمكنت المريضة من الخروج وهي في حالة صحية جيدة بعد التأكد من خلوها من الأورام، حيث تخضع حاليًا للمتابعة الدورية في عيادات المركز لضمان استقرار حالتها الصحية.