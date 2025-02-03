شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمهورية السورية يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه أمير المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر الرياض اليوم، فخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، والوفد المرافق له.

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ (الوزير المرافق)، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، والمستشار بالديوان الملكي الأستاذ خالد بن فريد حضراوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا فيصل المجفل، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.



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