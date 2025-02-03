انت الان تتابع زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب إقليم كولومبيا البريطانية غرب كندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 فبراير 2025, 6:25 صباحاً

ضرب زلزالٌ بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر مدينة بورت ماكنيل في إقليم كولومبيا البريطانية- غرب كندا. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان لها، أن الزلزال وقع على عُمق عشرة كيلومترات، وعلى بُعد 277 كيلومتراً غرب مدينة بورت ماكنيل. ولم ترد حتى الآن تقارير بوقوع أضرارٍ مادية أو خسائر بشرية من جرّاء الزلزال، كما لم يصدر تحذيرٌ بوقوع موجات مد عاتية "تسونامي".

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