انت الان تتابع العقود الآجلة لخام برنت ترتفع عند 77.34 دولار للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت أسعار النفط اليوم، متأثرة بفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والصين؛ الأمر الذي يُثير مخاوف من حربٍ تجارية واضطراب إمدادات الخام.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتاً، أو 0.8 %؛ لتبلغ 77.34 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 1.44 دولار، أو 2 %؛ ليصل إلى 73.97 دولار للبرميل.

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