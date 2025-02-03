انت الان تتابع تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى 2784.84 دولار للأوقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 فبراير 2025, 5:16 صباحاً

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية المبكّرة، اليوم الإثنين، تحت ضغط ارتفاع الدولار. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 2784.84 دولار للأوقية (الأونصة)، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2825.80 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 30.94 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.1 % إلى 967.20 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5 % إلى 1003.26 دولار للأوقية.

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