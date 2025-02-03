وزير الخارجية يصل إلى اليابان في زيارة رسمية

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محمد بن مسعود - الدمام - وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى طوكيو، اليوم، في زيارة رسمية لليابان.

ومن المقرر أن يلتقي سموه خلال الزيارة وزير خارجية اليابان إيوايا تاكيشي؛ وسيرأسان الاجتماع الثاني للحوار الإستراتيجي بين المملكة واليابان.

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