شكرا لمتابعة خبر عن فزعة أهل الكويت والعجمان لحجاج إسبان على الخيل بعد تعثرهم في البوسنة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعرض مجموعة من الحجاج الأسبان،لتعثر في رحلتهم على ظهر الخيول، فعند وصولهم إلى الحدود البوسنية، واجهوا عقبة غير متوقعة؛ حيث تم رفض دخولهم بسبب نقص في أوراق الخيل المطلوبة، مما هدد بإعاقة رحلتهم وتأخير وصولهم إلى مكة في الوقت المحدد.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، تدخل أهل الكويت وقبيلة العجمان بكرم وسخاء، مقدمين الدعم اللازم لهؤلاء الحجاج، مما أسهم في تجاوزهم لهذه العقبة ومواصلة رحلتهم نحو الأراضي المقدسة.

وتكفل أهل قبيلة عجمان بتكاليف سفر الحجاج كاملة لمدة شهر، هم وخيولهم، في موقف يعكس كرمهم.

ونشر مشهور مواقع التواصل الاجتماعي، عبدالرحمن المطيري، تفاصيل الفزعة، ووثق سعادتهم الغامرة بذلك الخبر، حيث هللوا وسجدوا لله شكرًا.

وانطلق مجموعة من المسلمين الإسبان على ظهور الخيل من إسبانيا قاصدين مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، مستعيدين بذلك تقاليد أجدادهم الأندلسيين. حيث قطعوا مسافة تُقدَّر بثمانية آلاف كيلومتر، مرورًا بعدة دول.