شكرا لمتابعة خبر عن المواطن الذي دخل على الأمير سلطان فقيراً وخرج غنياً .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الراوي صالح الحصيني، عن موقف دار بين سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله- ومواطن يدعى “الشمري”.

وذكر “الحصيني”، في لقاء مع صالح الدباسي، أن الشمري دخل على سمو الأمير سلطان الخيمة، لكي يلقي عليه قصيدة مكونة من 40 بيتا لكن المرافقين لسموه أشاروا إلى أن وقت سموه لن يتسع لكل هذه الأبيات، وطلبوا منه أن يختزل هذه الأبيات في 5 أو 6 أبيات .

ولفت إلى أن المواطن دخل على سموه وقال في أبيات قصيدته:

يامطر جيتك وانا قطرة مويه

يابحر جيتك وانا ضفة نهر

سيدي سلطان يالحر النزيه

لي سؤالٍ حيرن طول الدهر

الرجل لاضاقت الدنيا عليه

يزبنك ولا يموت من القهر ؟!

وأضاف أن الأمير سلطان بن عبدالعزيز عندما سمع الأبيات سأل المواطن عن حاله فأجاب المواطن أنه مديون ولا يمتلك بيت فوجه سموه بإعطاء المواطن بيت وتسديد ديونه.

يذكر أن الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، كان نائبًا لرئيس مجلس الوزراء في عهد أخيه الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود-رحمه الله- كما كان وزيرًا للدفاع والمفتش العام في عهد إخوته الملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وشارك في كثير من الوفود الرسمية الخارجية، وهو أحد المسؤولين المشهورين في مجال الأعمال الإنسانية والخيرية، واشتهر بالكرم.