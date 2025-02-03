شكرا لمتابعة خبر عن حي النسيم بالرياض يلهم شابا سوريا بافتتاح مطعمه الخاص بدمشق .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص شاب سوري على افتتاح مطعمه الخاص بدمشق مستلهما تصاميمه ووجباته من أطعمة المملكة وحي النسيم بالرياض.

وذكر الشاب محمد أنه كان يقيم في المملكة لمدة 12 سنة، وعندما عاد في 2022 إلى دمشق أراد افتتاح مطعم يقدم فيه أطعمة بنكهات سعودية.

وأضاف أن القيود التي كانت مفروضة على بلاده حينها عرقلت تنفيذ مشروعه، وعندما تحسن الوضع في بلاده قرر افتتاح مشروع.

وأكد “ثابت” قريب الشاب “محمد” أن الأخير استلهم تصميم مطعمه والأطعمة التي يقدمها من المملكة، مشيرا إلى أن مواطني المملكة تعاملوا معهم معاملة حسنة، متطلعا لتطبيق المزيد من الأفكار التي تعلموها في المملكة بدمشق.