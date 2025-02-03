شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. اختتام معرض "الجيل الرقمي" في جامعة الأميرة نورة والان نبدء بالتفاصيل

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مجال التصميم الرقمي

الخطة الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة

2025

وترمي

الدمام - شريف احمد - اختتمت كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، معرض "الجيل الرقمي: مصمم الأزياء والعالم الرقمي".واستعرض ما يُقاربمشروعات، صُمِّمت رقميًا من قِبل طالبات المستوى الثالث في قسم تصميم الأزياء والنسيج، وذلك في مقرّ الكلية.وسلَّط المعرض الضوء على قدرات الطالبات في مجال التصميم الرقمي، من خلال استخدام برامج الحاسب الآلي، وأدواته، وتقنياته في تصميم الأزياء والنسيج، بدءًا من استلهام الفكرة، مرورًا بالتصميم، ودمج الألوان، واختيار الخامات والنسيج.وأسهم المعرض في إبراز المكتسبات المعرفية، والمهارات الرقمية التي حققتها الطالبات من المقررات الدراسية في مجال التصميم الرقمي، بما شكَّل منصة لتعزيز مهاراتهنّ، وإتاحة آفاق أوسع للابتكار وريادة الأعمال.وأمكن للزوّار والمهتمين الحصول على تجربة تفاعلية، اطَّلعوا خلالها على أفكار الطالبات، والمجالات التي استلهمن منها أفكار النقوش والتصاميم الإبداعية.ويأتي معرض الجيل الرقمي متماشيًا مع التوجه المتنامي نحو توظيف التقنيات الرقمية في صناعة الأزياء، وداعمًا لأدوار كلية التصاميم والفنون للإسهام في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمنإلى إعداد كفاءات منافسة، من خلال تأهيل ودعم الطالبات ليكنّ قادرات على خدمة الوطن، والإسهام في إثراء قطاع الأزياء المحلي بمنتجات عصرية ومستدامة.