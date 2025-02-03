- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. اختتام معرض "الجيل الرقمي" في جامعة الأميرة نورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتمت كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، معرض "الجيل الرقمي: مصمم الأزياء والعالم الرقمي".
واستعرض ما يُقارب104 مشروعات، صُمِّمت رقميًا من قِبل طالبات المستوى الثالث في قسم تصميم الأزياء والنسيج، وذلك في مقرّ الكلية.
وأسهم المعرض في إبراز المكتسبات المعرفية، والمهارات الرقمية التي حققتها الطالبات من المقررات الدراسية في مجال التصميم الرقمي، بما شكَّل منصة لتعزيز مهاراتهنّ، وإتاحة آفاق أوسع للابتكار وريادة الأعمال.
وأمكن للزوّار والمهتمين الحصول على تجربة تفاعلية، اطَّلعوا خلالها على أفكار الطالبات، والمجالات التي استلهمن منها أفكار النقوش والتصاميم الإبداعية.
وترمي إلى إعداد كفاءات منافسة، من خلال تأهيل ودعم الطالبات ليكنّ قادرات على خدمة الوطن، والإسهام في إثراء قطاع الأزياء المحلي بمنتجات عصرية ومستدامة.
واستعرض ما يُقارب104 مشروعات، صُمِّمت رقميًا من قِبل طالبات المستوى الثالث في قسم تصميم الأزياء والنسيج، وذلك في مقرّ الكلية.
مجال التصميم الرقميوسلَّط المعرض الضوء على قدرات الطالبات في مجال التصميم الرقمي، من خلال استخدام برامج الحاسب الآلي، وأدواته، وتقنياته في تصميم الأزياء والنسيج، بدءًا من استلهام الفكرة، مرورًا بالتصميم، ودمج الألوان، واختيار الخامات والنسيج.
وأسهم المعرض في إبراز المكتسبات المعرفية، والمهارات الرقمية التي حققتها الطالبات من المقررات الدراسية في مجال التصميم الرقمي، بما شكَّل منصة لتعزيز مهاراتهنّ، وإتاحة آفاق أوسع للابتكار وريادة الأعمال.
وأمكن للزوّار والمهتمين الحصول على تجربة تفاعلية، اطَّلعوا خلالها على أفكار الطالبات، والمجالات التي استلهمن منها أفكار النقوش والتصاميم الإبداعية.
الخطة الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورةويأتي معرض الجيل الرقمي متماشيًا مع التوجه المتنامي نحو توظيف التقنيات الرقمية في صناعة الأزياء، وداعمًا لأدوار كلية التصاميم والفنون للإسهام في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025.
وترمي إلى إعداد كفاءات منافسة، من خلال تأهيل ودعم الطالبات ليكنّ قادرات على خدمة الوطن، والإسهام في إثراء قطاع الأزياء المحلي بمنتجات عصرية ومستدامة.