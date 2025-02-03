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صور.. اختتام معرض "الجيل الرقمي" في جامعة الأميرة نورة

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اليوم - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اختتمت كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، معرض "الجيل الرقمي: مصمم الأزياء والعالم الرقمي".
واستعرض ما يُقارب104 مشروعات، صُمِّمت رقميًا من قِبل طالبات المستوى الثالث في قسم تصميم الأزياء والنسيج، وذلك في مقرّ الكلية.

مجال التصميم الرقمي

وسلَّط المعرض الضوء على قدرات الطالبات في مجال التصميم الرقمي، من خلال استخدام برامج الحاسب الآلي، وأدواته، وتقنياته في تصميم الأزياء والنسيج، بدءًا من استلهام الفكرة، مرورًا بالتصميم، ودمج الألوان، واختيار الخامات والنسيج.
اختتام معرض

وأسهم المعرض في إبراز المكتسبات المعرفية، والمهارات الرقمية التي حققتها الطالبات من المقررات الدراسية في مجال التصميم الرقمي، بما شكَّل منصة لتعزيز مهاراتهنّ، وإتاحة آفاق أوسع للابتكار وريادة الأعمال.
وأمكن للزوّار والمهتمين الحصول على تجربة تفاعلية، اطَّلعوا خلالها على أفكار الطالبات، والمجالات التي استلهمن منها أفكار النقوش والتصاميم الإبداعية.
اختتام معرض

الخطة الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة

ويأتي معرض الجيل الرقمي متماشيًا مع التوجه المتنامي نحو توظيف التقنيات الرقمية في صناعة الأزياء، وداعمًا لأدوار كلية التصاميم والفنون للإسهام في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025.
وترمي إلى إعداد كفاءات منافسة، من خلال تأهيل ودعم الطالبات ليكنّ قادرات على خدمة الوطن، والإسهام في إثراء قطاع الأزياء المحلي بمنتجات عصرية ومستدامة.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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