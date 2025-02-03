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ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 47,498 شهيدًا

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واس - غزة 0 تبليغ

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 47,498 شهيدًا

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 47,498 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 47,498 شهيدًا و111,592 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء خلال 24 ساعة الماضية.
وأفادت مستشفيات قطاع غزة، عن وصول 11 شهيدًا منهم 9 شهداء انتشالهم من تحت ركام المنازل المدمرة، وشهيدين متأثرين بإصابتهما، و4 إصابات، خلال 24 ساعة الماضية، فيما لازال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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