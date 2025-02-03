شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 47,498 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 47,498 شهيدًا و111,592 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت مستشفيات قطاع غزة، عن وصول 11 شهيدًا منهم 9 شهداء انتشالهم من تحت ركام المنازل المدمرة، وشهيدين متأثرين بإصابتهما، و4 إصابات، خلال 24 ساعة الماضية، فيما لازال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة.

