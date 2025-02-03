شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، خاصة الساحلية منها.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.



ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.