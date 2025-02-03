شكرا لقرائتكم خبر عن خلال زيارة سدايا.. الرئيس السوري يطلع على تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة والان نبدء بالتفاصيل



وكان في استقباله لدى وصوله والوفد المرافق له، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله بن عامر السواحة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" د. عبدالله بن شرف الغامدي، ومحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني م. ماجد بن محمد المزيد، ومحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سهيل بن محمد أبانمي. دعم القيادة الرشيدة تجول الرئيس السوري على مرافق "سدايا" التقنية المرتبطة بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، مستمعًا إلى إيجاز من رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عن الجهود التي تبذلها المملكة في هذا المجال، ضمن إطار رؤية السعودية 2030 بدعم مستمر ومتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير



وتطرق إلى جهود المملكة في تحقيق الاستفادة المثلى من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي وما حققته من تقدم في مجالات تنموية عدة، منها استخدام البيانات لدعم الجهات الحكومية في تسهيل وصول المواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين لخدماتها بكل يسر وأمن، ومنها ما يقدمه التطبيق الوطني الشامل "توكلنا". عروض من منظومة الاقتصاد الرقمي كما جرى خلال الزيارة، تقديم عروض مرئية من منظومة الاقتصاد الرقمي، ومن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ورافق الرئيس السوري خلال الزيارة، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا فيصل المجفل.

الدمام - شريف احمد - زار الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، والوفد المرافق لهما مساء الأحد، مقر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى المملكة.وكان في استقباله لدى وصوله والوفد المرافق له، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله بن عامر السواحة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" د. عبدالله بن شرف الغامدي، ومحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني م. ماجد بن محمد المزيد، ومحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سهيل بن محمد أبانمي.تجول الرئيس السوري على مرافق "سدايا" التقنية المرتبطة بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، مستمعًا إلى إيجاز من رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عن الجهود التي تبذلها المملكة في هذا المجال، ضمن إطار رؤية السعودية 2030 بدعم مستمر ومتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - حفظه الله -، وذلك لبناء اقتصاد وطني قائم على البيانات، ولجعل المملكة مركزًا عالميًا لتقنيات الذكاء الاصطناعي.وتطرق إلى جهود المملكة في تحقيق الاستفادة المثلى من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي وما حققته من تقدم في مجالات تنموية عدة، منها استخدام البيانات لدعم الجهات الحكومية في تسهيل وصول المواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين لخدماتها بكل يسر وأمن، ومنها ما يقدمه التطبيق الوطني الشامل "توكلنا".كما جرى خلال الزيارة، تقديم عروض مرئية من منظومة الاقتصاد الرقمي، ومن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.ورافق الرئيس السوري خلال الزيارة، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا فيصل المجفل.