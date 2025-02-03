شكرا لقرائتكم خبر عن سماء طريف.. مشهد بديع لاقتران القمر والزهرة في بداية الليل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت سماء محافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية مساء الأحد، اقتران بين القمر وكوكب الزهرة.

وظهر هلال اليوم الثالث من شهر شعبان بجانب الزهرة اللامع في بداية الليل، ما أضاف لمسة خاصة إلى المشهد السماوي.

وأوضح رئيس نادي الفضاء والفلك زاهي الخليوي، أن اقتران القمر مع كوكب الزهرة ظاهرة فلكية جميلة تشاهد بالعين المجردة، مشيرًا إلى أن من ميزات الزهرة أن يومه أطول من سنته، واليوم الواحد فيه يعادل 243 يومًا أرضيًا، وسنته تعادل 224 يومًا أرضيًا.