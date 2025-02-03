شكرا لمتابعة خبر عن روبوت باريستا: تجربة فريدة لعشاق القهوة في مهرجان الزهور بينبع .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد مهرجان الزهور والحدائق في ينبع الصناعية عرضًا لابتكار جديد يعد الأول من نوعه في المملكة، حيث قدم رجل الأعمال طلال فيصل روبوتًا متطورًا يعمل كباريستا، قادرًا على تحضير القهوة بجودة عالية ووقت قياسي يتراوح بين 45 إلى 70 ثانية.

ويتميز هذا الروبوت بقدرته على طحن القهوة، كبسها، وتحضيرها بمختلف أنواعها، ما يجعله خيارًا مثاليًا لعشاق القهوة الباحثين عن تجربة سريعة ومميزة.

كما أعلن طلال فيصل أن الروبوت سيشهد تحديثًا قريبًا يتيح له تقديم القهوة السعودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور التراث المحلي في عالم التقنية والابتكار.

يُذكر أن مهرجان الزهور بينبع يعد من أبرز الفعاليات السنوية التي تجمع بين الجمال الطبيعي والتقنيات الحديثة، مستقطبًا الزوار من مختلف مناطق المملكة للاستمتاع بتجربة فريدة تجمع بين الترفيه والتثقيف.