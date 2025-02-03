رقابة على حفارات نجران

وأوضح الفرع أن الفرق الرقابية التابعة له، ضبطت خلال جولاتها حفارًا يعمل دون تصريح، واتخذت الإجراءات النظامية اللازمة، فيما أفاد مدير الفرع المهندس مريح الشهراني، أن فرق الرقابة التابعة للفرع تنفذ جولاتها الرقابية على مدار الساعة لضبط مخالفي الأنظمة واللوائح، إضافةً لاستقبال البلاغات، داعيًا الراغبين بحفر الآبار للتقدم بطلب رخصة حفر بئر عبر منصة «نما»، حسب الأنظمة والتعليمات.
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