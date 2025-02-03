رقابة على حفارات نجران

نفذت الجهات الرقابية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران، ممثلةً بمراقبي تعدي حفر الآبار بإدارة المياه، خلال شهر يناير الماضي، أكثر من 62 جولة رقابية، للتأكد من التزام الحفارات بالمنطقة بالأنظمة واللوائح المنظمة لعملها.

وأوضح الفرع أن الفرق الرقابية التابعة له، ضبطت خلال جولاتها حفارًا يعمل دون تصريح، واتخذت الإجراءات النظامية اللازمة، فيما أفاد مدير الفرع المهندس مريح الشهراني، أن فرق الرقابة التابعة للفرع تنفذ جولاتها الرقابية على مدار الساعة لضبط مخالفي الأنظمة واللوائح، إضافةً لاستقبال البلاغات، داعيًا الراغبين بحفر الآبار للتقدم بطلب رخصة حفر بئر عبر منصة «نما»، حسب الأنظمة والتعليمات.