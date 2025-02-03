السعودية | “تعليم مكة” يستقبل 48 طالبًا وطالبة للمشاركة في برنامج “جسور التواصل”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - بدأ اليوم وصول الوفود المشاركة في برنامج “جسور التواصل”، الذي يشارك فيه 48 طالبًا وطالبة من 16 إدارة تعليمية، وتنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري وجامعة أم القرى، ويستمر حتى السابع من الشهر نفسه؛ وذلك لتعزيز ثقافة الحوار في المجتمع التعليمي، فيما تبدأ صباح غد الاثنين فعاليات البرنامج بعرض أوراق العمل المعدة من قِبل المشاركين في مواضيع الاتصال الثقافي والحضاري.

ويهدف البرنامج إلى تعميق الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن، وإكساب الطلبة القدرة على الحوار بلغة عربية فصحى خالية من الأخطاء، وتدريبهم على التعبير عن أفكارهم وآرائهم بالطرق الصحيحة، ونشر ثقافة الحوار في المجتمع التعليمي، وتنمية مهارات الإلقاء والاتصال الفعال، وصقل المواهب الطلابية في المجالات الثقافية المتعددة باستخدام ورش العمل والبرامج التدريبية.

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